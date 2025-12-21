Реклама

Бывший СССР
13:56, 21 декабря 2025Бывший СССР

Раскрыта просьба Умерова к директору ФБР

ЗН: Умеров попросил директора ФБР повлиять на НАБУ по делу Миндича
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава Совета по национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров на переговорах с директором американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кэшем Пателем попросил повлиять на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по делу Миндича, где он тоже фигурирует. Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

«Встреча Умерова с Пателем, на которую секретарь СНБО пришел вместе с замглавы СБУ Александром Покладом, вообще не касалась переговоров между Украиной, США, РФ и Европой», — говорится в материале.

По данным издания, эту встречу организовали через турецкие каналы Умерова и на ней шла речь о желаемом непредоставлении ФБР экспертной, следственной или другой профессиональной помощи НАБУ в деле Миндича.

Ранее посольство Украины в США подтвердило факт встречи Умерова с представителями ФБР. В офисе украинского посла отметили, что стороны обсуждали исключительно вопросы национальной безопасности, которые не должны публично раскрываться.

