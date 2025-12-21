Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 21 декабря 2025Мир

Раскрыта движущая сила наращивания военной мощи США против Венесуэлы

WP: Рубио наращивает военную мощь США против Венесуэлы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Американский госсекретарь Марко Рубио является движущей силой наращивания военной мощи США против Венесуэлы. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Рубио является движущей силой наращивания военной мощи в политике с Венесуэлой за последние несколько месяцев», — заявил изданию бывший американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, Рубио пока не убедил президента США Дональда Трампа применить военную силу. Однако, как утверждают другие источники, именно Трамп «хочет эскалации» в отношениях с Венесуэлой.

Ранее Рубио заявил, что США не опасаются эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы. Он уточнил, что Россия сейчас полностью занята Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пескову не понравились некоторые вопросы на прямой линии Путина. Что он сказал о реакции президента на «Итоги года»?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Помощник Путина раскрыл ожидания от США

    Во Франции отреагировали на заявление США по «глубинному государству»

    В Кремле ответили на вопрос о поздравлении Трампа с Новым годом

    Футболист «Барселоны» получил тяжелую травму на тренировке

    Военный предупредил о массированном налете Украины на Россию

    Раскрыты личности находившихся вместе с экс-лидером ОПГ на перевернувшейся в Мытищах лодке

    Восемь цыганок «родили» более 600 детей ради выплат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok