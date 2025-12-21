Раскрыта движущая сила наращивания военной мощи США против Венесуэлы

WP: Рубио наращивает военную мощь США против Венесуэлы

Американский госсекретарь Марко Рубио является движущей силой наращивания военной мощи США против Венесуэлы. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Рубио является движущей силой наращивания военной мощи в политике с Венесуэлой за последние несколько месяцев», — заявил изданию бывший американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, Рубио пока не убедил президента США Дональда Трампа применить военную силу. Однако, как утверждают другие источники, именно Трамп «хочет эскалации» в отношениях с Венесуэлой.

Ранее Рубио заявил, что США не опасаются эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы. Он уточнил, что Россия сейчас полностью занята Украиной.