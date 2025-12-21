Россия продала Китаю один драгметалл на рекордную за все время сумму

Россия поставила Китаю золото на рекордную сумму – 961 миллион долларов

Россия в ноябре текущего года поставила Китаю золото на максимальную за все время двусторонней торговли сумму – 961 миллион долларов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Такие объемные поставки идут второй месяц подряд, в октябре Китай закупил этот драгоценный металл на 930 миллионов долларов.

Всего за 11 месяцев 2025 года Россия экспортировала золото в Поднебесную на рекордные 1,9 миллиарда долларов.

Если говорить о 2024 годе, то тогда в октябре-ноябре этот драгметалл в Китай не экспортировался вовсе, а максимальная стоимость поставок составила всего 223 миллиона долларов.

Ранее президент России Владимир Путин оценил экономические отношения с Китаем, отметив, что речь идет об обороте в 240-250 миллиардов долларов в год.