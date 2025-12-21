Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:36, 21 декабря 2025Забота о себе

Россиянам назвали безопасную для здоровья порцию оливье

Врач Вялов: Порция оливье не должна превышать 200 граммов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Порция оливье не должна превышать 200 граммов. При этом ее без проблем можно увеличить, если растянуть употребление салата на 5-6 часов, рассказал россиянам кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, пишет ТАСС.

«Рекомендуемая порция за один прием: 150-200 граммов, примерно 4-5 столовых ложек. Это позволяет получить удовольствие от вкуса, но не перегрузить организм катастрофически», — отметил врач.

Эксперт подчеркнул, что если употреблять оливье медленно и совместно с другими блюдами, то можно увеличить порцию на 100 граммов.

Но максимум за 4-6 часов можно съесть 250-300 граммов салата. Если ужин состоит только из оливье и «шубы», то порцию стоит уменьшить, добавил Вялов.

Ранее Сергей Вялов назвал самое опасное сочетание новогоднего салата оливье с алкоголем. По его словам, особенно опасно совмещать оливье со сладким и крепким алкоголем — полусладкими или сладкими шампанскими, сладкими коктейлями, водкой.

До этого диетолог Татьяна Дубровская назвала салат с майонезом самым вредным новогодним блюдом. Также врач посоветовала не злоупотреблять в праздники жареными мясными блюдами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Удар по стратегически важному мосту в Одесской области попал на видео

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Стало известно о скандале с ахматовцем с поддельной звездой Героя России

    Возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением четырех российских детей

    В США заявили о мечтах ЦРУ о войне России с НАТО

    Стало известно о час детонировавшем в главном укрепрайоне ВСУ в Донбассе объекте

    Названа суточная норма потребления майонеза

    В Госдуме некоторым россиянам захотели помочь с погашением ипотеки

    В Кремле заявили о готовности Путина к одной встрече

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok