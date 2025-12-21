Россиянам назвали безопасную для здоровья порцию оливье

Врач Вялов: Порция оливье не должна превышать 200 граммов

Порция оливье не должна превышать 200 граммов. При этом ее без проблем можно увеличить, если растянуть употребление салата на 5-6 часов, рассказал россиянам кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, пишет ТАСС.

«Рекомендуемая порция за один прием: 150-200 граммов, примерно 4-5 столовых ложек. Это позволяет получить удовольствие от вкуса, но не перегрузить организм катастрофически», — отметил врач.

Эксперт подчеркнул, что если употреблять оливье медленно и совместно с другими блюдами, то можно увеличить порцию на 100 граммов.

Но максимум за 4-6 часов можно съесть 250-300 граммов салата. Если ужин состоит только из оливье и «шубы», то порцию стоит уменьшить, добавил Вялов.

Ранее Сергей Вялов назвал самое опасное сочетание новогоднего салата оливье с алкоголем. По его словам, особенно опасно совмещать оливье со сладким и крепким алкоголем — полусладкими или сладкими шампанскими, сладкими коктейлями, водкой.

До этого диетолог Татьяна Дубровская назвала салат с майонезом самым вредным новогодним блюдом. Также врач посоветовала не злоупотреблять в праздники жареными мясными блюдами.