Россиянам перечислили условия для выхода на пенсию в 2026 году

Мельникова: Для выхода на пенсию в 2026 году требуется минимальный стаж в 15 лет

Россиянам перечислили несколько условий, которые должны быть выполнены для выхода на пенсию в 2026 году. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сенатора и бывшую главу Социального фонда Псковской области Наталью Мельникову.

Для того, чтобы получать пенсию со следующего года, у человека должен быть минимальный стаж в 15 лет, а также 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ранее стало известно о повышении пенсий в 2026 году. Сильнее всего увеличение страховой пенсии по старости ощутят на себе жители Чукотки, где она повысится на 3,2 тысячи рублей.

В топ-10 регионов по росту пенсий также вошли: Ненецкий АО, Магаданская область Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, а также Якутия, Мурманск и Сахалин.