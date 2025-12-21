Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:52, 21 декабря 2025Россия

Россиянам перечислили условия для выхода на пенсию в 2026 году

Мельникова: Для выхода на пенсию в 2026 году требуется минимальный стаж в 15 лет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россиянам перечислили несколько условий, которые должны быть выполнены для выхода на пенсию в 2026 году. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сенатора и бывшую главу Социального фонда Псковской области Наталью Мельникову.

Для того, чтобы получать пенсию со следующего года, у человека должен быть минимальный стаж в 15 лет, а также 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ранее стало известно о повышении пенсий в 2026 году. Сильнее всего увеличение страховой пенсии по старости ощутят на себе жители Чукотки, где она повысится на 3,2 тысячи рублей.

В топ-10 регионов по росту пенсий также вошли: Ненецкий АО, Магаданская область Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, а также Якутия, Мурманск и Сахалин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток погиб при взрыве регенеративного патрона в Химках. Двое пострадавших госпитализированы. Что известно о происшествии?

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Российский аэропорт ограничил работу в целях безопасности

    Силовики сообщили о переводе офицеров ВСУ в штурмовики

    Пленный пожаловался на обман со стороны командования ВСУ

    Пекарь с «Прямой линии» Путина прислал президенту пирожки и получил ответный подарок

    Оценены шансы Зеленского победить на выборах

    Названы последствия для ВСУ после потери Красноармейска

    Российские дроны продолжили атаки моста в Одесской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok