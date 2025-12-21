Россиянам рассказали о получении бесплатных путевок в санатории

ГД: Бесплатные путевки в санатории могут получить инвалиды и жертвы катастроф

Россиянам напомнили о том, что получить бесплатные путевки на лечение в санатории могут льготные категории граждан страны, в их числе инвалиды по заболеванию, дети-инвалиды, жертвы катастроф на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний в Семипалатинске. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья Тамару Фролову.

Также получить бесплатную путевку могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших ветеранов, участники и ветераны боевых действий, блокадники. Инвалидов первой группы и детей-инвалидов может бесплатно сопровождать один человек.

«Путевки на бесплатное лечение в санатории могут представляться как по федеральной, так и региональной льготе», — добавила парламентарий.

Кроме того, регионы самостоятельно могут дополнять список тех, кому положены путевки.

Для получения данной льготы требуется оформить медицинскую справку-заключение, где будет зафиксировано состояние здоровья и прописаны рекомендованные процедуры. Однако еще важно понимать, что могут быть медицинские противопоказания, которые станут основанием для отказа в санаторно-курортном лечении.

