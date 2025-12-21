Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:26, 21 декабря 2025Мир

Российский посол раскрыл планы Ирландии по поводу вступления в НАТО

Посол России в Дублине Филатов: Ирландия не планирует вступать в НАТО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ирландия пока не планирует вступать в НАТО. Планы по потенциальному расширению альянса раскрыл российский посол в Дублине Юрий Филатов в разговоре с «Известиями».

По его словам, граждане европейской страны настороженно относятся к этой идее. Ирландия долгое время придерживалась военного нейтралитета, а в военном блоке уважали такое решение.

«В том, что касается каких-либо последствий для отношений между Россией и Ирландией в результате подобной милитаризации, вывод очевиден — отношения эти по инициативе ирландской стороны практически заморожены, так что какое-либо их дальнейшее ухудшение представить сложно», — добавил Филатов.

Вопрос о вступлении Ирландии в Североатлантический альянс появился в повестке после происшествия с пролетом дронов, якобы принадлежащих России, в небе над страной в то время, когда на ее территории совершал посадку борт главы Украины Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев раскрыл детали первого дня переговоров по Украине в Майами

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Российский посол раскрыл планы Ирландии по поводу вступления в НАТО

    Власти Венесуэлы резко осадили США после захвата танкера

    Юрист предупредил о попытках мошенников похитить новогодние премии

    Телевидение и радио отключат в одном российском регионе

    Боец ВС России взял в плен троих украинцев одним дроном и снял это на видео

    В Европе поддержали нежелание Путина прислушаться к Стармеру и Макрону

    Силовики сообщили о саботаже Нацгвардией Украины приказов командования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok