Российский посол раскрыл планы Ирландии по поводу вступления в НАТО

Посол России в Дублине Филатов: Ирландия не планирует вступать в НАТО

Ирландия пока не планирует вступать в НАТО. Планы по потенциальному расширению альянса раскрыл российский посол в Дублине Юрий Филатов в разговоре с «Известиями».

По его словам, граждане европейской страны настороженно относятся к этой идее. Ирландия долгое время придерживалась военного нейтралитета, а в военном блоке уважали такое решение.

«В том, что касается каких-либо последствий для отношений между Россией и Ирландией в результате подобной милитаризации, вывод очевиден — отношения эти по инициативе ирландской стороны практически заморожены, так что какое-либо их дальнейшее ухудшение представить сложно», — добавил Филатов.

Вопрос о вступлении Ирландии в Североатлантический альянс появился в повестке после происшествия с пролетом дронов, якобы принадлежащих России, в небе над страной в то время, когда на ее территории совершал посадку борт главы Украины Владимира Зеленского.