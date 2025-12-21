Российский военнослужащий доставил провизию под минометным огнем

Ефрейтор Бутин доставил боеприпасы и провизию под минометным огнем противника

Ефрейтор Андрей Бутин вблизи линии боевого соприкосновения под минометным огнем противника доставил боеприпасы и провизию, сохранив технику. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Под интенсивным минометным огнем противника ефрейтор Андрей Бутин, применяя накопленный опыт, обеспечил подвоз продовольствия и боеприпасов на позиции подразделений своего мотострелкового батальона», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что действия ефрейтора обеспечили боеспособность подразделения и способствовали выполнению поставленной задачи.

Ранее сообщалось, что российский штурмовик Константин Чупин в течение недели в одиночку удерживал позицию в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине после того, как вывел с поля боя раненых сослуживцев.