15:39, 21 декабря 2025Россия

Советник гендиректора HeadHunter впал в кому после пластики в скандально известной клинике

Советника гендиректора HeadHunter оперировали в скандально известной клинике
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Советнику гендиректора HeadHunter Виталию Терентьеву делали пластическую операцию в клинике «Шарм Голд», после чего он и впал в кому. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Mash позвонил главному врачу клиники, расположенной на проспекте Мира в Москве, Гайку Бабаяну с вопросом о Терентьеве. Тот заявил, что с пациентом все нормально, и бросил трубку.

«Шарм Голд» — скандально известная клиника пластической хирургии. Бабаян оперировал многих звезд. При этом в 2019 году клинику засудили: пациентка подала в суд на хирурга, который изуродовал ее грудь. Женщине пришлось исправлять импланты у другого врача.

Ранее сообщалось, что Виталий Терентьев впал в кому после липосакции живота. Он подключен к аппарату ИВЛ.

