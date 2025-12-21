Советник гендиректора HeadHunter впал в кому после пластической операции

Советник гендиректора HeadHunter Виталий Терентьев впал в кому после липосакции живота. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
20 декабря Тереньтев делал пластическую операцию. Сразу после у него начались осложнения — остановилось дыхание. Врачи частной клиники вызвали скорую помощь и самостоятельно провели ему реанимацию, пока та ехала.
Мужчину доставили в столичную больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
