Стало известно о чудесном спасении попавшего в ДТП главы Реутова

Попавшего в кому после страшного ДТП главу Реутова Науменко чудом спасли медики

Сразу после ДТП, в которое попал глава Реутова Филипп Науменко, чиновника чудом спасли медики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, приехавшие из Московской области нейрохирурги провели Науменко срочную декомпрессионную трепанацию черепа. Операция длилась два часа.

Известно, что Филипп Науменко впал в кому сразу после аварии, а среди диагнозов были зафиксированы ушиб головного мозга, открытый перелом лобной, височной и теменной костей, а также ушиб легких и другие травмы. В итоге усилия врачей оказались напрасными: спасти Науменко не удалось.

Ранее стало известно, что 39-летнего главы подмосковного Реутова Филиппа Науменко, ранее попавшего в ДТП, не стало в больнице.