Телевидение и радио отключат в одном российском регионе

РТРС: В Курганской области 22-28 декабря возможны отключения телерадиосигнала

В Курганской области с 22 по 28 декабря из-за проведения плановых работ возможно кратковременное отключение телевидения и радио. Об этом сообщается на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Ограничения сигнала ожидаются с 8:00 до 15:00 по московскому времени.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — добавили в РТРС и принесли свои извинения за возможные неудобства.

