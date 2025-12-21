Трамп: Не смотрю даже на самых красивых женщин, в политике это признак смерти

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп раскрыл свое отношение к женщинам, отметив, что его давно не волнует, как выглядит женщина. Слова американского лидера приводит телеканал СNN.

Трамп добавил, что он сам по себе очень эстетичный человек, вот только женского пола это никак не касается. Если раньше американский лидер мог произнести «красивая», то теперь внешность его совсем не волнует.

«С тех пор как я занялся политикой, я больше никогда не упоминаю внешность. Даже самая красивая женщина может пройти мимо — я даже не смотрю на нее больше, потому что в политике это признак смерти», — пояснил свою точку зрения Трамп.

Ранее Дональд Трамп едва не обозвал Хиллари Клинтон нецензурным словом во время выступления в штате Северная Каролина.