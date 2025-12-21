Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:58, 21 декабря 2025Мир

Трамп раскрыл свое отношение к женщинам

Трамп: Не смотрю даже на самых красивых женщин, в политике это признак смерти
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп раскрыл свое отношение к женщинам, отметив, что его давно не волнует, как выглядит женщина. Слова американского лидера приводит телеканал СNN.

Трамп добавил, что он сам по себе очень эстетичный человек, вот только женского пола это никак не касается. Если раньше американский лидер мог произнести «красивая», то теперь внешность его совсем не волнует.

«С тех пор как я занялся политикой, я больше никогда не упоминаю внешность. Даже самая красивая женщина может пройти мимо — я даже не смотрю на нее больше, потому что в политике это признак смерти», — пояснил свою точку зрения Трамп.

Ранее Дональд Трамп едва не обозвал Хиллари Клинтон нецензурным словом во время выступления в штате Северная Каролина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток погиб при взрыве регенеративного патрона в Химках. Двое пострадавших госпитализированы. Что известно о происшествии?

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    В Пентагоне назвали условия прекращения захвата судов Венесуэлы

    На стене Путина заметили необычную картину

    Дмитриев ответил на слухи о стремлении России склонить Уиткоффа на свою сторону

    Раскрыта основная цель США в отношениях с Россией

    Украина начала охоту на российские нефтяные танкеры

    Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в Москве

    Дмитриев оценил переговоры в Майами по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok