Трампу предрекли конец власти над республиканцами

Reuters: После Нового года власть Трампа над республиканцами ослабнет

С наступлением Нового года и приближением промежуточных выборов некогда непоколебимая власть президента США Дональда Трампа над республиканцами ослабнет. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на аналитиков.

Агентство напомнило, что в январе, когда Трамп вернулся в Белый дом на второй срок, он «поклялся перестроить экономику, федеральную бюрократию, иммиграционную политику и значительную часть культурной жизни США». Уточняется, что политик выполнил большую часть этой программы, став одним из самых влиятельных президентов в современной истории США.

«Как и все президенты США, которые не могут баллотироваться на второй срок, Трамп на втором году своего президентства неизбежно столкнется с ослаблением своей власти», — подчеркнуло Reuters.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения Трампа в последние дни упал до 39 процентов, достигнув почти самого низкого уровня за весь срок его президентства, поскольку «избиратели-республиканцы разочаровались в его действиях в экономической сфере».