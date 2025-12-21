Реклама

20:58, 21 декабря 2025Спорт

Тренер сборной России обвинил журналистов в провокациях в отношении Большунова

Бородавко обвинил журналистов в провокациях в отношении Большунова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко обвинил журналистов в провокациях в отношении трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Бородавко призвал журналистов оставить Большунова в покое. «Думаю, сам Александр постепенно адаптируется, вместе с результатами придет психологическая уверенность, и все наладится. Я бы не драматизировал эту ситуацию», — заявил Бородавко.

Ранее поведение Большунова оценил норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт. Он назвал спортсмена хулиганом.

Большунов поругался с журналистом «Матч ТВ» после классического спринта на этапе Кубка России в Ижевске, где занял четвертое место. Корреспондент Михаил Гореванов попытался взять комментарий, однако получил резкий отказ. Большунов обвинил СМИ в хайпе на его имени ради рейтингов.​

