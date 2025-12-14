Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:14, 14 декабря 2025Спорт

Тренер сборной России оценил дебют лыжников Непряевой и Коростелева на Кубке мира

Бородавко: Не нужно ни критиковать, ни радоваться дебюту россиян на Кубке мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил дебют лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на Кубке мира. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, пока не нужно ни критиковать спортсменов, ни радоваться их выступлению. «Надо дождаться более объективных гонок, когда будет соответствующая подготовка, а сервис сумеет поработать с лыжами и довести их до ума», — заявил Бородавко.

Специалист добавил, что Непряева и Коростелев пока не адаптировались к международным соревнованиям. «Нужно время на лучшую подготовку. И тогда будет более ясная картина», — отметил он.

Коростелев и Непряева дебютировала на этапе Кубка мира в Давосе, который прошел с 13 по 14 декабря. Россияне провели по две гонки и не поднимались выше 20 места, но завоевали по четыре квоты на зимние Олимпийские игры-2026 в Италии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обсуждении Белоусовым с военкорами «самого болезненного» вопроса

    Россиянин отсудил квартиру у пенсионерки, действовавшей по «схеме Долиной». Как ему это удалось

    Вице-премьер Италии выступил против конфликта с Россией

    Британского премьера призвали удалить пост в соцсети после стрельбы в Сиднее

    Тренер сборной России оценил дебют лыжников Непряевой и Коростелева на Кубке мира

    Кипр решил упростить оформление виз для россиян

    Освобожденных белорусских политзаключенных пять раз спросили об СВО

    Названа дата потепления в Москве

    Дубль украинского футболиста лишил россиянина 550 тысяч рублей

    Девушка вышла замуж за вытащившего ее из-под руин спасателя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok