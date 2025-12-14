Тренер сборной России оценил дебют лыжников Непряевой и Коростелева на Кубке мира

Бородавко: Не нужно ни критиковать, ни радоваться дебюту россиян на Кубке мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил дебют лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на Кубке мира. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, пока не нужно ни критиковать спортсменов, ни радоваться их выступлению. «Надо дождаться более объективных гонок, когда будет соответствующая подготовка, а сервис сумеет поработать с лыжами и довести их до ума», — заявил Бородавко.

Специалист добавил, что Непряева и Коростелев пока не адаптировались к международным соревнованиям. «Нужно время на лучшую подготовку. И тогда будет более ясная картина», — отметил он.

Коростелев и Непряева дебютировала на этапе Кубка мира в Давосе, который прошел с 13 по 14 декабря. Россияне провели по две гонки и не поднимались выше 20 места, но завоевали по четыре квоты на зимние Олимпийские игры-2026 в Италии.