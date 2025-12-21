Реклама

Украина начала охоту на российские нефтяные танкеры

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Украина начала охоту на российские нефтяные танкеры. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

Подчеркивается, что за последние несколько недель Украина нанесла четыре удара морскими беспилотниками по российским нефтяным танкерам из так называемого теневого флота.

Аналитики отмечают, что цель этих действий — не столько физическое уничтожение теневого флота, сколько повышение рисков и стоимости перевозок, рост страховых тарифов и давление на партнеров России.

Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией заявил, что ответные действия со стороны России на атаки Киева на нефтяные танкеры будут обязательно.

