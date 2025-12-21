Умер актер из «Улицы разбитых фонарей»

Актер из «Улицы разбитых фонарей» Николай Денисов умер в возрасте 80 лет

Советский и российский актер театра и кино Николай Денисов, известный ролью в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался 19 декабря в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Артист также снялся в сериалах «Убойная сила», «Глухарь», «Ищейка», «Морозова-2» и других.

Помимо актерской деятельности, Денисов занимался поэзией. Он был автором стихов песен Валерия Леонтьева «Я заводной», «Кабаре», «Шери» и других.

Помимо этого, песни на его стихи исполняли Людмила Гурченко, Николай Караченцов, София Ротару, Эдита Пьеха, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Михаил Боярский, Филипп Киркоров, Павел Смеян, Людмила Сенчина, Михаил Шуфутинский, Дмитрий Певцов, Николай Басков, Максим Аверин и другие.

20 декабря умер актер из сериала «Молодежка», народный артист России Анатолий Лобоцкий.