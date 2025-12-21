Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
07:20, 21 декабря 2025Культура

Умер актер из «Улицы разбитых фонарей»

Актер из «Улицы разбитых фонарей» Николай Денисов умер в возрасте 80 лет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Советский и российский актер театра и кино Николай Денисов, известный ролью в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался 19 декабря в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Артист также снялся в сериалах «Убойная сила», «Глухарь», «Ищейка», «Морозова-2» и других.

Помимо актерской деятельности, Денисов занимался поэзией. Он был автором стихов песен Валерия Леонтьева «Я заводной», «Кабаре», «Шери» и других.

Помимо этого, песни на его стихи исполняли Людмила Гурченко, Николай Караченцов, София Ротару, Эдита Пьеха, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Михаил Боярский, Филипп Киркоров, Павел Смеян, Людмила Сенчина, Михаил Шуфутинский, Дмитрий Певцов, Николай Басков, Максим Аверин и другие.

20 декабря умер актер из сериала «Молодежка», народный артист России Анатолий Лобоцкий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев раскрыл детали первого дня переговоров по Украине в Майами

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Экс-сотрудник СБУ рассказал о прослушке украинских политиков

    В российском регионе восстановили электроснабжение после прилета БПЛА

    Сотни страниц документов по делу Эпштейна оказались закрашены черным цветом

    В Кремле уточнили направленность возможного диалога Путина и Макрона

    В Венесуэле обвинили США в похищении экипажа танкера при захвате

    Умер актер из «Улицы разбитых фонарей»

    Минобороны рассказало о сбитых украинских БПЛА над регионами России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok