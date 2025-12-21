Галлоуэй: Из-за агрессии в отношении Калининграда Россия может уничтожить Европу

Из-за агрессии в отношении Калининграда Россия может уничтожить Европу. Об этом заявил британский журналист Джордж Гэллоуэй в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Гэллоуэй предостерег Запад от любых попыток организовать блокаду Калининграда. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к катастрофическим последствиям, комментируя недавние слова президента России Владимира Путина на эту тему.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что утверждения о том, что Москва может напасть на Европу — чушь. Путин подчеркнул, что западные политические деятели своими руками создали сегодняшнюю ситуацию и продолжают нагнетать обстановку, постоянно говорят, что они готовятся к войне с Россией.