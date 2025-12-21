В Британии заявили о предательстве Макрона в отношении Мерца

Президент Франции Эммануэль Макрон в вопросе российских активов предал канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом со ссылкой на высокопоставленного дипломата из Евросоюза сообщает британская газета Financial Times (FT).
«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить... Но он настолько слаб, что у него не было иного выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджи Мелони», — сказал чиновник.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что если Европейский союз (ЕС) примет решение изъять российские замороженные активы для их последующей передачи Украине, то Брюссель таким образом объявит войну Москве. «Этого нельзя допустить. К счастью, я не единственный, кто так считает», — подчеркнул глава венгерского правительства.