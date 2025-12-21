Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:57, 21 декабря 2025Мир

В Европе поддержали нежелание Путина прислушаться к Стармеру и Макрону

Spectator: Коалиция Стармера — Макрона должна перестать мешать миру на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Президент России Владимир Путин прав в том, что не желает прислушиваться к коалиции желающих во главе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и французским лидером Эммануэлем Макроном в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Европа должна перестать мешать разрешению этого кризиса и наладить диалог с РФ, к этому призвал британский политолог Марк Галеотти в своей статье для журнала The Spectator.

«Какая-то стратегия, создающая значимый и жизнеспособный путь к миру на Украине, должна была стать частью процесса коалиции желающих. Если ее построение выходит за рамки коллективного ума и воли Европы, то, возможно, Путин прав, не прислушиваясь к нам», — подчеркивается в материале.

Эксперт отметил, что западным странам пора начать работу над достижением мирных отношений с Москвой в будущем, однако бесполезная и агрессивная риторика европейских лидеров в адрес России уменьшила их шансы в этом вопросе.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский захотел увидеть одну страну за столом переговоров по урегулированию конфликта. Речь идет о Польше, которая уже приняла участие в 12 встречах коалиции желающих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев раскрыл детали первого дня переговоров по Украине в Майами

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Российский посол раскрыл планы Ирландии по поводу вступления в НАТО

    Власти Венесуэлы резко осадили США после захвата танкера

    Юрист предупредил о попытках мошенников похитить новогодние премии

    Телевидение и радио отключат в одном российском регионе

    Боец ВС России взял в плен троих украинцев одним дроном и снял это на видео

    В Европе поддержали нежелание Путина прислушаться к Стармеру и Макрону

    Силовики сообщили о саботаже Нацгвардией Украины приказов командования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok