Мир
17:03, 21 декабря 2025Мир

В файлах по делу Эпштейна заметили бумажку со словами русской колыбельной

В файлах по делу Эпштейна заметили бумажку со словами «Баю-баюшки-баю»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adam Gray / Getty Images

В файлах по делу Эпштейна заметили бумажку со словами «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю». Документы были опубликованы на сайте Министерства юстиции США.

Строчки из русской колыбельной написаны латиницей — Báhyue báhyushki bahyúe / Neh lahzshi̇́sya na krahyúe. Уточняется, что больше информации об этой записи нет, неизвестно также, кто ее сделал.

Ранее Министерство юстиции США обнародовало часть материалов дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Отмечается, что в связи с установленным Конгрессом сроком были предприняты все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв.

