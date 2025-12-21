Реклама

В Кремле ответили на вопрос о поздравлении Трампа с Новым годом

Ушаков: Кремль направит поздравления Трампу с Новым годом и Рождеством
Виктория Кондратьева
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Кремль направит поздравления президенту США Дональду Трампу с новогодними праздниками. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Мы как вежливые люди направим поздравления господину Трампу с Рождеством и с Новым годом», — сказал он.

Он также отметил, что Москва ждет, чтобы при обсуждениях украинского урегулирования США и остальные участники процесса соблюдали договоренности, которые были достигнуты в том числе в Анкоридже.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина до конца года нет телефонного разговора с Трампом. Однако он уточнил, что при необходимости его можно быстро организовать.

