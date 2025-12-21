Реклама

Песков раскрыл планы Путина по звонкам Трампу

Песков: В графике Путина до конца года пока нет телефонного разговора с Трампом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В графике президента России Владимира Путина до конца года нет телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован», — сказал он, комментируя перспективу диалога лидеров двух стран.

До этого российский лидер заявил, что президент США искренне желает завершить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Дональд Трамп прилагает серьезные усилия для решения этого вопроса.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что идея о проведении трехсторонней встречи с участием представителей России, США и Украины пока не обсуждалась всерьез. По его словам, соответствующий вопрос еще не прорабатывался Москвой.

