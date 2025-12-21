Реклама

11:01, 21 декабря 2025Силовые структуры

В Подмосковье женщина ездила с собакой в машине и попалась на экстремизме

В Подмосковье женщину оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sharon Feragotti / Shutterstock / Fotodom  

В Подмосковье 53-летнюю женщину оштрафовали за демонстрацию символики ультраправой организации «Пит Буль» (признана экстремистской и запрещена). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на решение Королевского городского суда.

Соответствующую наклейку заметили на машине россиянки. При этом сама она вину не признала и заявила, что не знала о значении изображения. Автомобилистка была уверена, что так предупреждает других водителей, что ездит с собакой. По словам женщины, она купила авто два года назад и на нем уже была эта наклейка. При этом сейчас изображение с машины она удалила.

Несмотря на это, суд признал автомобилистку виновной и выписал штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее россиянин получил реальный срок за издевательства над своей собакой. В мае 37-летний житель Кемеровской области Осинников сломал своему американскому стаффордширскому терьеру заднюю левую лапу, после чего избил животное.

    Обсудить
