22:42, 21 декабря 2025Россия

В России обвинили «глубинное государство» в разжигании третьей мировой войны

Дмитриев обвинил «глубинное государство» в разжигании третьей мировой войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X обвинил «глубинное государство» в разжигании третьей мировой войны.

Таким образом он прокомментировал заявление главы Национальной разведки США Тулси Габбард о том, что ЕС и НАТО пытаются втянуть Штаты в прямой конфликт с Россией, и что «глубинное государство» препятствует мирным переговорам.

«Габбард разоблачила разжигателей третьей мировой войны и масштабную медиамашину, создающую ложные нарративы и продающую страх под видом политики», — написал Дмитриев.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск согласился с заявлением Габбард в том, что «глубинное государство» и подконтрольные ему СМИ хотят саботировать мирные усилия президента США Дональда Трампа по Украине.

