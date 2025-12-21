Маск согласился с Габбард, что дипстейт саботирует инициативы США по Украине

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с заявлением главы национальной разведки США Тулси Габбард в том, что «глубинное государство» и подконтрольные ему СМИ хотят саботировать мирные усилия президента США Дональда Трампа по Украине. Он написал об этом в соцсети Х.

Ранее Габбард заявила, что представители так называемого «глубинного государства» (Deep State) делают все возможное, чтобы подорвать мирное урегулирование конфликта на Украине и в конечном итоге вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией.

«Именно», — подтвердил Маск одним словом утверждение главы американской национальной разведки.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев поблагодарил Тулси Габбард за разоблачение так называемого глубинного государства, «стремящегося разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС».