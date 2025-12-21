Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:41, 21 декабря 2025Мир

Маск одним словом подтвердил попытки «глубинного государства» разжечь конфликт с Россией

Маск согласился с Габбард, что дипстейт саботирует инициативы США по Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с заявлением главы национальной разведки США Тулси Габбард в том, что «глубинное государство» и подконтрольные ему СМИ хотят саботировать мирные усилия президента США Дональда Трампа по Украине. Он написал об этом в соцсети Х.

Ранее Габбард заявила, что представители так называемого «глубинного государства» (Deep State) делают все возможное, чтобы подорвать мирное урегулирование конфликта на Украине и в конечном итоге вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией.

«Именно», — подтвердил Маск одним словом утверждение главы американской национальной разведки.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев поблагодарил Тулси Габбард за разоблачение так называемого глубинного государства, «стремящегося разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские власти эвакуировали людей из приграничья на фоне быстрого продвижения ВС России

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Четверо российских детей вышли погулять и пропали

    На Западе призвали Зеленского провести выборы после заявления Путина

    Лукашенко посетит Россию

    Индонезийский политик высказался о реальной России

    Маск одним словом подтвердил попытки «глубинного государства» разжечь конфликт с Россией

    Российские банки начали уточнять родственную связь при переводе денег

    Россияне смогут летать в одно государство прямыми рейсами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok