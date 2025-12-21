Реклама

Мир
16:56, 21 декабря 2025Мир

Во Франции отреагировали на заявление США по «глубинному государству»

Лидер партии во Франции Филиппо восхитился заявлениями о глубинном государстве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Тулси Габбард

Тулси Габбард. Фото: Alex Wong / Getty Images

Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо восхитился заявлениями директора национальной разведки США Тулси Габбард о «глубинном государстве» (Deep State). Об этом он сообщил в соцсети X.

Ранее Габбард заявила, что представители так называемого «глубинного государства» делают все возможное, чтобы подорвать мирное урегулирование конфликта на Украине и в конечном итоге вовлечь Соединенные Штаты в прямой конфликт с Россией.

«Она объясняет суть дела, и это потрясающе! Габбард подробно объясняет, как "глубинное государство" систематически вмешивается, чтобы саботировать (процесс по достижению) мира, когда он идет вперед! Напрямую обвиняет ЕС! Важное выступление!» — написал Филиппо.

До этого американский бизнесмен Илон Маск согласился с заявлением главы национальной разведки США Тулси Габбард в том, что «глубинное государство» и подконтрольные ему СМИ хотят саботировать мирные усилия президента США Дональда Трампа по Украине.

