16:47, 21 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Военный предупредил о массированном налете Украины на Россию

Военный Дандыкин: Украина готовит перед новогодними праздниками новую пакость
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

России нужно быть на стороже к новогодним праздникам, потому что Украина может замышлять массированный налет, предупредил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли паузу в атаках на российские регионы, что может являться признаком готовящегося масштабного налета. Он отметил, что этот факт не имеет отношения к жестам доброй воли или готовности пойти на деэскалацию конфликта.

«Остаются предновогодние дни, надо быть крайне осторожными. Они на любой праздник стараются пакостить, не исключая 9 Мая. Особенно надо быть настороже с точки зрения охраны наших военных объектов, НПЗ и не только. Такие случаи уже были», — прокомментировал Дандыкин.

Он также предположил, что пауза на фронте может быть связана с празднованием на Украине католического Рождества. Вместе с тем он подчеркнул, что нужно быть готовыми ко всему не только на суше, но и в Черном море.

Ранее сообщалось, что в Курском районе полностью восстановили электроснабжение после прилета украинского беспилотного летательного аппарата.

