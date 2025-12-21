На Западе заявили о рвущих на себе волосы европейских лидерах

Европейские лидеры в отчаянии из-за переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом написал в своем аккаунте в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.

Боуз прокомментировал слова главы спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева о конструктивных переговорах с американской стороной.

«Вот как выглядит работа во имя мира. Можно услышать, как в Брюсселе рвут на себе волосы», — написал Боуз.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сказал о том, что идея о проведении трехсторонней встречи с участием России, США и Украины никем всерьез не обсуждалась.