Москвичей предупредили об опасности

ТАСС: В Москве введут желтый уровень погодной опасности из-за снега и гололеда

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«Уже нынешним вечером на территории Москвы ожидаются осадки в виде снега, а в отдельных районах гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья, потому объявлен желтый погодный уровень», — заявили в организации. Данный уровень, означающий потенциально опасные метеорологические условия, будет введен в 23:00 и будет действовать до 21:00 по московскому времени понедельника, 22 декабря.

Такой же уровень опасности введут в Московской области, однако действовать он начнет на два часа раньше — с 21:00. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах столицы. Также очень сильная гололедица ожидается на дорогах Подмосковья к вечеру понедельника.

В Гидрометцентре РФ сообщили, что предстоящей ночью на фоне осадков температура воздуха в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В Московской области температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Специалисты ждут юго-западного и западного ветра со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что пик волны холода в Москве придется на ночь среды, 24 декабря.