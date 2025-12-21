Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:28, 21 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасности

ТАСС: В Москве введут желтый уровень погодной опасности из-за снега и гололеда
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«Уже нынешним вечером на территории Москвы ожидаются осадки в виде снега, а в отдельных районах гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья, потому объявлен желтый погодный уровень», — заявили в организации. Данный уровень, означающий потенциально опасные метеорологические условия, будет введен в 23:00 и будет действовать до 21:00 по московскому времени понедельника, 22 декабря.

Такой же уровень опасности введут в Московской области, однако действовать он начнет на два часа раньше — с 21:00. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах столицы. Также очень сильная гололедица ожидается на дорогах Подмосковья к вечеру понедельника.

В Гидрометцентре РФ сообщили, что предстоящей ночью на фоне осадков температура воздуха в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В Московской области температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Специалисты ждут юго-западного и западного ветра со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что пик волны холода в Москве придется на ночь среды, 24 декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о не понравившихся вопросах на прямой линии

    Советский офицер одним словом предотвратил ядерный апокалипсис

    Раскрыто «новое золото» рынка труда

    Корреспондент BBC рассказал о сложностях перевода слов Путина о подсвинках

    Появился предновогодний график Путина

    Девушка расчленила новорожденного сына и спрятала в морозилку

    На Западе заявили о рвущих на себе волосы европейских лидерах

    Москвичей предупредили об опасности

    Тарасова оценила уход избитой матерью Костылевой от Плющенко

    ВСУ уличили в обмане 10 тысяч заключенных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok