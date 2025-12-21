Реклама

Захарова рассказала о противниках сотрудничества России и КНДР

Захарова: Противники сотрудничества России и КНДР пытаются вбить клин между ними
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Противники сотрудничества России и КНДР пытаются вбить клин между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Так она отреагировала на информацию о том, что Россия и Южная Корея якобы проводят переговоры по ядерной программе КНДР.

«Эти информационные вбросы не имеют под собой никаких оснований. Российская сторона не проводит каких-либо консультаций с южнокорейской стороной, не обсуждает с ней ни темы, затрагивающие двусторонние отношения Пхеньяна и Сеула, ни тем более "ядерную проблему КНДР" по причине того, что никакой "ядерной проблемы КНДР" для России не существует», — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что правительство Республики Корея впервые за долгое время провело закрытые консультации с Россией. Отмечается, что недавно профильный чиновник МИД Южной Кореи по вопросам северокорейской ядерной программы посетил Москву и провел закрытую встречу с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым и другими ответственными лицами.

