Корея впервые за долгое время провела закрытые консультации с Россией

News1: Сеул впервые за долгое время провел закрытые консультации с Россией

Правительство Республики Корея впервые за долгое время провело закрытые консультации с Россией. Об этом сообщает News1 со ссылкой на дипломатические источники.

Как отмечает агентство, недавно профильный чиновник МИД Республики Корея по вопросам северокорейской ядерной программы посетил Москву и провел закрытую встречу с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым и другими ответственными лицами.

Уточняется, что это первые за долгое время подтвержденные контакты между профильными чиновниками двух стран по вопросам, связанным с КНДР. В сентябре прошла встреча министров иностранных дел России и Южной Кореи.

«Привлекает внимание то, что эти контакты состоялись на фоне ожидаемых в следующем году изменений ситуации на Корейском полуострове», — говорится в материале.

Ранее в Северной Корее заявили, что Япония пользуется украинским кризисом для продвижения курса на милитаризацию. Отмечается, что текущее японское правительство предпринимает более опасные военные шаги, чем предыдущие кабинеты.