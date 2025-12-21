Захарова высказалась о развитии отношений с одной страной

Реклама

20:22, 21 декабря 2025

Захарова: Россия и впредь привержена развитию отношений с КНДР
Виктория Кондратьева
Фото: KCNA / Reuters

Россия и впредь привержена развитию отношений с КНДР согласно двустороннему договору. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на странице ведомства в Telegram.

«Противники нашего сотрудничества с КНДР не оставляют тщетных попыток вбить клин в российско-корейское всеобъемлющее стратегическое партнерство», — подчеркнула она.

По словам дипломата, Россия не проводит каких-либо консультаций с южнокорейской стороной, не обсуждает с ней темы, затрагивающие двусторонние отношения Пхеньяна и Сеула.

Ранее стало известно, что правительство Республики Корея впервые за долгое время провело закрытые консультации с Россией. Уточняется, что Москва и Сеул обсуждали вопросы, связанные с Северной Кореей.

