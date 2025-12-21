Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:21, 21 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский объявил о сотрудничестве с одной страной

Зеленский сообщил о совместном с Португалией производстве морских дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Fot.Tedi / Newspix.Pl / Global Look Press

Украина и Португалия 20 декабря подписали совместное заявление об установлении партнерства для производства морских дронов. Об этом проинформировал украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что документ был подписан совместно с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, который впервые посетил Украину.

«Это одно из самых перспективных направлений в оборонной работе сейчас», — высказался Зеленский.

Ранее СМИ написали, что кредит Евросоюза (ЕС) на 90 миллиардов евро для Украины обеспечат европейские налогоплательщики, «раз грабеж российских активов отложен».

До этого Владимир Зеленский объявил, что не собирается в дальнейшем выплачивать выданный ему кредит, если Россия не будет выплачивать ему репарации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток погиб при взрыве регенеративного патрона в Химках. Двое пострадавших госпитализированы. Что известно о происшествии?

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Россияне смогут посетить «Диснейленд» без визы

    Назван владелец перехваченного армией США танкера

    Зеленский объявил о сотрудничестве с одной страной

    В США назвали ложью и пропагандой слухи о планах России захватить всю Украину

    Зеленский заявил о невозможности финансировать ВСУ

    В США подтвердили задержание танкера у берегов Венесуэлы

    Раскрыта причина перелома руки Сафонова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok