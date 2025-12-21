Зеленский объявил о сотрудничестве с одной страной

Зеленский сообщил о совместном с Португалией производстве морских дронов

Украина и Португалия 20 декабря подписали совместное заявление об установлении партнерства для производства морских дронов. Об этом проинформировал украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что документ был подписан совместно с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, который впервые посетил Украину.

«Это одно из самых перспективных направлений в оборонной работе сейчас», — высказался Зеленский.

Ранее СМИ написали, что кредит Евросоюза (ЕС) на 90 миллиардов евро для Украины обеспечат европейские налогоплательщики, «раз грабеж российских активов отложен».

До этого Владимир Зеленский объявил, что не собирается в дальнейшем выплачивать выданный ему кредит, если Россия не будет выплачивать ему репарации.

