Россия
15:16, 21 декабря 2025Россия

Зеленского обвинили в гибели девочки в Севастополе

Депутат Шеремет обвинил Зеленского в гибели девочки в Севастополе при атаке ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Вина за гибель девочки в Севастополе при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город лежит лично на Владимире Зеленском, он должен понести за это наказание. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Попытка киевского режима ударить по мирным городам России — террористический акт. Ответственность за гибель девочки в Севастополе лежит лично на Зеленском, его националистической банде, а также на европейских покровителях», — сказал Шеремет.

Парламентарий отметил, что рано или поздно Зеленский ответит за все преступления против России.

Ранее Михаил Шеремет заявил, что у Владимира Зеленского нет шансов на победу в случае проведения прозрачных президентских выборов на Украине.

