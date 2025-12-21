Депутат Шеремет обвинил Зеленского в гибели девочки в Севастополе при атаке ВСУ

Вина за гибель девочки в Севастополе при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город лежит лично на Владимире Зеленском, он должен понести за это наказание. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Попытка киевского режима ударить по мирным городам России — террористический акт. Ответственность за гибель девочки в Севастополе лежит лично на Зеленском, его националистической банде, а также на европейских покровителях», — сказал Шеремет.

Парламентарий отметил, что рано или поздно Зеленский ответит за все преступления против России.

Ранее Михаил Шеремет заявил, что у Владимира Зеленского нет шансов на победу в случае проведения прозрачных президентских выборов на Украине.