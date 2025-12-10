Реклама

15:47, 10 декабря 2025Россия

В России оценили шансы Зеленского в случае выборов на Украине

Депутат Шеремет: В случае прозрачных выборов на Украине у Зеленского нет шансов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В случае проведения прозрачных выборов на Украине у Владимира Зеленского нет шансов. Об этом сообщил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет, его слова приводит ТАСС.

Парламентарий отметил, что Зеленский в силу склонности к предательству стал «чужим среди своих и своим среди чужих».

«Поэтому на прозрачных президентских выборах, под пристальным вниманием всего мирового сообщества, (...) у предавшего украинский народ Зеленского в очередной раз надурить униженных им граждан шансов нет», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Ленте.ру» заявила, что проведение президентских выборов на Украине позитивно скажется не только на переговорах, но и на подписании мирных соглашений. Она предположила, что Зеленский мог принять соответствующее решение после визита в Великобританию, которая также выступала за проведение выборов.

