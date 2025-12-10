Реклама

12:18, 10 декабря 2025

В России отреагировали на слова Зеленского о выборах на Украине

Депутат Журова: Выборы на Украине упростят подписание мирных соглашений
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Проведение президентских выборов на Украине, о котором стал говорить глава страны Владимир Зеленский, позитивно скажется не только на переговорах, но и на подписании мирных соглашений, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Президент России Владимир Путин не станет подписывать соглашение с нелегитимным главой государства. И, если бы Зеленский не принял решение о выборах, в итоге пришлось бы выискивать других лиц, которые могли бы подписать соглашение с соблюдением всей юридической чистоты. А это очень важно, чтобы нельзя было опротестовать мирные договоренности. Так что шаг Украины очень правильный», — сказала Журова.

Она предположила, что Зеленский мог принять соответствующее решение после визита в Великобританию, которая также выступала за проведение выборов. Депутат подчеркнула, что речь здесь не о давлении, а о здравом смысле.

«Не знаю, есть ли у Зеленского шансы избраться на второй срок. Но за период конфликта он сделал достаточно много заявлений, на фоне которых подписать соглашение будет сложно. А новый президент будет свободен от всех обещаний своего предшественника», — заметила политик.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал провести выборы президента на Украине, и отметил, что их не было уже очень давно. В ответ Зеленский заявил о готовности провести выборы в течение 60-90 дней. При этом он подчеркнул, что перед мероприятием нужно решить вопрос безопасности.

