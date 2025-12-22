Африканская страна захотела сотрудничать с Россией в нефтегазовой сфере

В МИД Уганды заявили об интересе к сотрудничеству с РФ в нефтегазовом секторе

Уганда заинтересована в сотрудничестве с российской стороной в нефтегазовой сфере. Соответствующее заявление главы департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД этой африканской страны Джона Леонарда Мугервы приводит ТАСС.

По словам дипломата, речь идет о совместной работе в энергетике, а также в нефтегазовом секторе, где Россия имеет значительные возможности. В Уганде также хотели бы расширять взаимодействие с РФ в строительстве и информационно-коммуникационных технологиях и заинтересованы в развитии двусторонней торговли по многим направлениям, объяснил представитель МИД.

Как рассказывал в 2022 году посол Уганды в РФ Мозес Кизиге, страна экспортирует в Россию фрукты и кофе, но хотела бы наладить поставки в том числе электромобилей собственного производства.

Также сообщалось, что страна заключила соглашение с «КАМАЗом» о строительстве завода, который будет выпускать грузовики.