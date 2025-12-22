Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:06, 22 декабря 2025Экономика

Африканская страна захотела сотрудничать с Россией в нефтегазовой сфере

В МИД Уганды заявили об интересе к сотрудничеству с РФ в нефтегазовом секторе
Дмитрий Воронин

Фото: Hardman photo / Handout / Reuters

Уганда заинтересована в сотрудничестве с российской стороной в нефтегазовой сфере. Соответствующее заявление главы департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД этой африканской страны Джона Леонарда Мугервы приводит ТАСС.

По словам дипломата, речь идет о совместной работе в энергетике, а также в нефтегазовом секторе, где Россия имеет значительные возможности. В Уганде также хотели бы расширять взаимодействие с РФ в строительстве и информационно-коммуникационных технологиях и заинтересованы в развитии двусторонней торговли по многим направлениям, объяснил представитель МИД.

Как рассказывал в 2022 году посол Уганды в РФ Мозес Кизиге, страна экспортирует в Россию фрукты и кофе, но хотела бы наладить поставки в том числе электромобилей собственного производства.

Также сообщалось, что страна заключила соглашение с «КАМАЗом» о строительстве завода, который будет выпускать грузовики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»

    Перечислены пять парадоксов экономики России

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Как уберечься от нового вируса

    Стало известно о создании армией России плацдарма в Гуляйполе

    В Роскомнадзоре высказались об ограничениях работы WhatsApp

    Экс-депутат Рады рассказал о судьбе Лещенко и Подоляка

    Живущий в Израиле комик назвал недостатки страны

    Киркоров вышел в свет с синяком на шее

    Пассажир устроил скандал на рейсе из-за откинутой спинки кресла попутчика

    Лукашенко назвал число размещаемых в Белоруссии комплексов «Орешник»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok