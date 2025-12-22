Актер из «Прослушки» и «Оно 2» покончил с собой

NYP: Голливудский актер Джеймс Рэнсон покончил с собой

Стало известно о гибели голливудского актера Джеймса Рэнсона, наиболее известного широкому зрителю по роли контрабандиста Зигги в сериале «Прослушка» и повзрослевшего Эдди Коспбрака в фильме «Оно 2» по роману Стивена Кинга. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

По данным судмедэкспертизы, актер покончил с собой. Уточняется, что это произошло еще два дня назад, 19 декабря. Рэнсону было 46 лет.

NYP напоминает, что несколько лет назад актер признался в том, что в детстве стал жертвой сексуального насилия, и это негативно сказалось на его психике. Кроме того, во взрослом возрасте он на протяжении нескольких лет был зависим от наркотиков, но позднее бросил эту вредную привычку.

