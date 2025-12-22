Реклама

Актер из «Прослушки» и «Оно 2» покончил с собой

NYP: Голливудский актер Джеймс Рэнсон покончил с собой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Джеймс Рэнсон

Джеймс Рэнсон. Фото: Phil McCarten / Reuters

Стало известно о гибели голливудского актера Джеймса Рэнсона, наиболее известного широкому зрителю по роли контрабандиста Зигги в сериале «Прослушка» и повзрослевшего Эдди Коспбрака в фильме «Оно 2» по роману Стивена Кинга. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

По данным судмедэкспертизы, актер покончил с собой. Уточняется, что это произошло еще два дня назад, 19 декабря. Рэнсону было 46 лет.

NYP напоминает, что несколько лет назад актер признался в том, что в детстве стал жертвой сексуального насилия, и это негативно сказалось на его психике. Кроме того, во взрослом возрасте он на протяжении нескольких лет был зависим от наркотиков, но позднее бросил эту вредную привычку.

21 декабря также стало известно о смерти Наталии Рахмановой — первой переводчицы «Хоббита» Джона Р. Р. Толкина на русский.

