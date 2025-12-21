Реклама

19:34, 21 декабря 2025

Умерла первая переводчица «Хоббита»

Умерла Наталия Рахманова — первая переводчица «Хоббита» Толкина на русский
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Doodeez / Shutterstock / Fotodom

В возрасте 95 лет скончалась известная советская и российская переводчица Наталия Рахманова. Об этом сообщил ее сын на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня ночью умерла мама. Наталия Леонидовна Рахманова», — рассказал ее сын Алексей Гордин днем 21 декабря. Гордин отметил, что информация о прощании и похоронах будет раскрыта позже.

Наталия Рахманова стала известна как первая переводчица повести «Хоббит, или Туда и Обратно» Джона Р.Р. Толкина на русский язык. Ее перевод был опубликован в виде отдельной книги с иллюстрациями в 1973 году.

Также Рахманова перевела на русский язык множество произведений Азейка Азимова, Герберта Уэллса, Френсиса Скотта Фицджеральда, Редьярда Киплинга, Клиффорда Саймака, Уильяма Фолкнера и других известных иностранных писателей.

21 декабря стало известно о смерти советского и российского актера театра и кино Николая Денисова. 81-летний Денисов был известен ролью в сериале «Улицы разбитых фонарей».

