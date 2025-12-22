Реклама

10:28, 22 декабря 2025Культура

Бари Алибасову запретили пить в Новый год

Mash: Врачи запретили продюсеру Бари Алибасову пить алкоголь в Новый год
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсеру Бари Алибасову запретили употреблять алкоголь из-за язвы желудка после отравления выпитым средством для прочистки труб «Крот». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Утверждается, что 78-летний Алибасов пожаловался медикам на изжогу и сильные боли в животе после приема пищи. Продюсеру назначили специальную диету и запретили употреблять спиртное в новогодние праздники, чтобы избежать возможного желудочного кровотечения.

В 2019 году Алибасова экстренно госпитализировали после того, как он выпил средство для прочистки труб. Тогда участник созданной продюсером группы «На-На» Владимир Политов пояснил, что Алибасов перепутал «Крот» с соком. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка, он провел в коме семь дней.

