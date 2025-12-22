Реклама

09:02, 22 декабря 2025Путешествия

Блогер описал отношение китайцев к русским туристам словами «думают, что ты из Казахстана»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Skreidzeleu / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник Марк Еремин побывал в Китае и описал отношение местных жителей к российским туристам словами «думают, что ты из Казахстана». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Во время поездки в КНР блогер понял, что китайцы, услышав русскую речь, в первую очередь думают, что турист родом из Алматы или Астаны. «Часто спрашивают: "Россия? А где именно? Это рядом с Монголией?". География у многих путается», — объяснил россиянин.

Мужчина отметил, что славянская внешность вызывает у жителей Китая искренний восторг. Особенно часто они тянутся потрогать детей и просят сфотографироваться так, будто вы местная достопримечательность. «Китай — не та страна, где будут хлопать по плечу. Отношение уважительное, но дистанция сохраняется. Пока не заговоришь, не пошутишь, не проявишь себя — ты просто иностранец. А вот если завести разговор, поулыбаться — лед быстро тает», — пришел к выводу Еремин.

Ранее этот тревел-блогер побывал в городах рядом с Москвой и описал их словами «не советую ездить». По мнению автора публикации, подмосковные города не являются плохими, но в них «не хочется возвращаться».

