05:00, 22 декабря 2025Из жизни

Британский герцог трижды попытался расправиться с женой

Британского герцога Спенсера-Черчилля обвинили в попытке задушить жену
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Andrew Matthews - WPA Pool / Getty Images

Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль, герцог Мальборо, предстанет перед судом в Великобритании по обвинению в умышленном удушении. Об этом сообщает The Mirror.

Аристократа, потомка Уинстона Черчилля и родственника принцессы Дианы, обвинили в трех эпизодах насилия в отношении супруги Эдлы. Инциденты, в ходе которых герцог попытался расправиться с женой, предположительно произошли в Оксфордшире в период с ноября 2022 по май 2024 года.

70-летний герцог был арестован 13 мая 2024 года, а его супруга, 57-летняя Эдла, с которой они прожили в браке больше 20 лет, подала на развод. Брак был официально расторгнут в 2024 году.

Слушания, на которых герцог должен был заявить о своей позиции, были отложены из-за его неявки. Дело будет рассматриваться в суде Хай-Уикомба 5 января. Прежде СМИ неоднократно писали о проблемах аристократа с наркотиками.

Ранее сообщалось, что 20-летнюю родственницу британских принцев нашли без признаков жизни в ее имении в Юго-Западной Англии. Рози Рош не стало 14 июля, рядом с ней нашли огнестрельное оружие.

