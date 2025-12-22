Реклама

17:29, 22 декабря 2025Бывший СССР

Буданов раскрыл подробности о количестве сторон в переговорах по Украине

Буданов: Диалог по Украине не двусторонний, он сложен и многосторонен
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Диалог с США по Украине не двусторонний, он сложен и многосторонен. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью Forbes.

«Многосторонние и сложные, а не просто двусторонние», — так Буданов описал переговоры с США, не уточняя других участников процесса.

Отдельно глава ГУР отметил, что в Вашингтоне придали процессу новый импульс и энергию. Сам же Буданов отметил, что настроен к будущим событиям оптимистично.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что Кирилл Буданов недостаточно предан президенту страны Владимиру Зеленскому для назначения на пост главы его офиса.

