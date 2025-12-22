Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:06, 22 декабря 2025Бывший СССР

Буданов высказался о коррупции на Украине

Буданов заявил, что коррупция есть во многих странах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Danylo Antoniuk / Globallookpress.com

Коррупция есть не только на Украине, но и во многих других странах. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в интервью Forbes.

Таким образом он прокомментировал масштабный коррупционный скандал, разгоревшийся в республике. «Ситуация стабильна. В большинстве стран сегодня есть проблемы с коррупцией», — сказал Буданов.

Ранее стало известно о задержании бывшего врио первого вице-президента украинского государственного предприятия «Энергоатом» по подозрению в коррупции по делу бизнесмена Тимура Миндича. Его подозревают в манипуляциях с договором обязательного страхования ядерного ущерба, что привело к завышению его стоимости на 18,6 миллиарда гривен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия поставила оружие африканской стране после военного переворота

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Зять Трампа не стал сносить пострадавшее от бомбежек НАТО здание Генштаба в столице Сербии. Почему срыв проекта разозлил Вучича?

    В армии Норвегии пожаловались на помощь Украине

    ВСУ атаковали Севастополь

    В Китае сделали один вывод после признания Зеленского о ВСУ

    Зеленский назвал итоги переговоров Украины и США в Майами

    В Германии выступили с резким заявлением о российской угрозе

    Буданов высказался о коррупции на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok