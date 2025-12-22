Реклама

16:18, 22 декабря 2025

Бывшие республики СССР страны захотели нарастить торговлю с Россией

Лидеры стран СНГ на саммите в Санкт-Петербурге заявили о важности торговли с РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

Лидеры стран СНГ на саммите в Санкт-Петербурге заявили о важности наращивания взаимной торговли. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

В рамках встречи лидеры бывших республик СССР обсудили вопросы усиления сотрудничества в сфере энергетики и цифровизации, расширения совместных проектов в области науки, образования, культуры и искусства, а также развития долгосрочного партнерства между регионами.

«Подчеркнута важность дальнейшего формирования благоприятных условий для наращивания взаимного товарооборота, углубления взаимодействия в области транспорта, стимулирования роста взаимных инвестиций и поддержки проектов кооперации», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Узбекистане запретили покупку ряда вещей за наличные. В рамках борьбы с теневой экономикой с 1 апреля 2026 года запрещено покупать алкоголь, табак, недвижимость, машины и товары дороже 25 миллионов сумов (около 160 тысяч рублей) за наличные. Приобрести эту продукцию можно с использованием безналичных платежей или QR-кодов.

