07:46, 23 декабря 2025Спорт

Чемпион UFC пообещал заставить Махачева сдаться на глазах Нурмагомедова

Чемпион UFC Топурия пообещал заставить Махачева сдаться на глазах Нурмагомедова
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Locher / AP

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия пообещал заставить российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева сдаться на глазах Хабиба Нурмагомедова. Его слова на своей странице в соцсети X приводит Eldo Berdan MMA.

Топурия заявил, что считает Нурмагомедова и Махачева высокомерными. «Я буду доминировать над ним в стойке, нанесу 3–4 удара в нужное место, а затем использую прием и заставлю сдаться прямо на глазах у Хабиба», — сказал он.

Чемпиона UFC выразил уверенность, что превосходит Махачева как в ударной технике, так и в борьбе. «Общеизвестно, что все хотят увидеть этот бой, но по какой-то причине Ислам его не принимает», — отметил Топурия.

В данный момент Топурия приостановил выступления в UFC по семейным обстоятельствам. В последнем поединке в промоушене, состоявшемся в июне этого года, он победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. До этого Топурия владел чемпионским поясом в полулегком весе.

Махачев — чемпион UFC в полусреднем весе. Он выиграл титул, в последнем бою победив австралийца Джека Делла Маддалену.

