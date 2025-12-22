Депутат Рады указал на усталость Евросоюза от украинского конфликта

Депутат Рады Дмитрук: В ЕС усиливается усталость от конфликта на Украине

В Евросоюзе устали от конфликта на Украине. Кроме того, там усиливается раздор, внутри объединения нет какой-то единой стратегии по урегулированию. На это указывает провальный саммит в Брюсселе, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук «Известиям».

«Отсутствие четких и консолидированных решений со стороны ЕС ослабляет Киев, усиливает внутренний кризис и делает неизбежным переход к поиску иных форм урегулирования — уже не на условиях украинской власти, а исходя из новых политических реалий», — считает политик.

По его мнению, все говорит о том, что модель поддержки, которой раньше придерживалось объединение, исчерпала себя. Теперь процесс урегулирования пойдет по другому пути «с другими акторами».

Ранее Дмитрук заявил, что ситуация, сложившаяся на Украине, — это уже не обычный политический кризис, а институциональный распад государства и утрата здравого смысла.