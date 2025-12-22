Реклама

18:02, 22 декабря 2025

Дерипаска поднял вопрос создания ИИ «с русским характером»

Дерипаска заинтересовался возможностью создания ИИ с русским мировоззрением
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Миллиардер Олег Дерипаска задался вопросом о том, будет ли создан в России в дальнейшем искусственный интеллект (ИИ) «с русским характером и мировоззрением». Такой вопрос он опубликовал 22 декабря в своем Telegram-канале.

Реакция Дерипаски стала ответом на выступление экс-главы Google Эрика Шмидта, в котором тот рассказывал о рисках быстрого развития нейросетей. Впервые у человека появился конкурент, который, не являясь человеком, обладает сопоставимым с ним (а где-то и превосходящим) уровнем интеллекта, указал спикер.

«Еще один прожектер (лицо, которое любит инициировать проекты, часто — неосуществимые прим. Ред.) из Калифорнии задает правильные вопросы о будущем нашей цивилизации», — заметил в ответ российский бизнесмен. Затем он уже от себя перечислил актуальные для России вопросы.

Миллиардер спросил о том, хватит ли у россиян терпения для сопоставимых с китайцами темпов работы, а именно — по 16 часов семь дней в неделю. В этом случае выиграть гонку по внедрению в экономику и жизнь РФ решений с ИИ, на его взгляд, было бы еще возможно.

Заключительный вопрос Дерипаски касался того, захотят ли российские власти помочь инициаторам таких проектов создать порядка 40-50 Гвт новых эффективных энергомощностей в ближайшие пять лет для этих целей.

Ранее экс-президент «Русала» уже озвучивал свою позицию по поводу ИИ. Если в РФ не будет создано условий для развития частного бизнеса в сегменте нейросетей, а также будут приниматься меры по их ограничению, страна «проспит» четвертую технологическую революцию, предупреждал он. Миллиардер призвал планировать «на долгосрок», выделять господдержку и помогать «своим чемпионам» наращивать инфраструктуру внутри страны.

